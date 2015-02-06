Найближчим часом звільнять 40 суддів, які не подали документи для люстраційної перевірки - Мін'юст

Найближчим часом буде звільнено 40 суддів, які не подали документи для люстраційної перевірки.

Про це під час брифінгу заявив міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє Громадське.

«Можливо, це небагато, але це показово. Процес очищення судів повинен бути завершений», – заявив він.

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При цьому він наголосив, що судова гілка стала найбільш складною для реформування.

«Сама судова система не змогла себе реформувати. Ми дали можливість вільно обирати керівників судів через таємне голосування. І що відбулося? 80% колишніх керівників, які працювали за режиму Януковича, були переобрані тими самими суддями», – заявив Петренко.

Окрім того міністр юстиції сказав, що суди перетворилися на «закриті акціонерні товариства» і реформувати їх вдасться тільки після ухвалення судової реформи та внесення змін до Конституції про обмеження недоторканності суддів.