Рада приєднала село Жолобок на Луганщині до Попаснянського району

Як передає кореспондент УНІАН, за цей документ (№1601) проголосували 268 народних депутатів із 346, зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою депутати змінили межі Попаснянського і Слов’яносербського районів Луганської області, збільшивши територію Попаснянського району на 51,0 гектара земель за рахунок передачі до його складу 51,0 гектара земель, що перебувають у віданні Фрунзенської селищної ради Слов’яносербського району, у тому числі територію села Жолобок. Таким чином, територію Попаснянського району затверджено загальною площею 146700,0 гектара, Слов’яносербського району - загальною площею 82914,72 гектара.

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"Прийняття зазначеного проекту постанови Верховної Ради України дозволить упорядкувати адміністративні зв’язки села Жолобок Фрунзенської селищної ради Слов’яносербського району з населеними пунктами, підконтрольними українській владі, забезпечити на його території належні умови життєдіяльності та функціонування органів місцевого самоврядування згідно з українським законодавством", - сказано у пояснювальній записці.

Як повідомлялося, раніше голова Луганської ОДА Геннадій Москаль заявляв, що село Жолобок після зміни лінії розмежування повернулось під контроль української влади, тобто фактично розташоване на контрольованій Україною території, а юридично все ще належить до Слов’яносербського району, що окупований бойовиками.

"Село Жолобок опинилося “між небом і землею” - тут було заблоковане фінансування, місцеві мешканці від липня не отримували зарплати, пенсії та соціальні виплати", - зазначав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що Рада ухвалила закон про військово-цивільні адміністрації.