Меркель відбула до Мінська

Про це повідомляє офіційний Twitter Міністерства закордонних справ ФРН.

"Канцлер Меркель та міністр закордонних справ Штайнмайєр зараз направляються до Мінська на саміт для чотиристоронніх переговорів за участі Франції, України та Росії", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зустріч у Мінську дає "проблиск надії".

Читайте такожЗМІ опублікували пропозиції "ДНР" і "ЛНР" на переговорах у Мінську (документ)Як повідомляв УНІАН, очікується, що сьогодні в Мінську відбудеться зустріч лідерів країн «нормандської четвірки» - президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера Німеччини Ангели Меркель і Путіна.

У Кремлі підтвердили участь президента РФ у переговорах в Мінську.