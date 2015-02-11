В ООН сподіваються на позитивний результат переговорів у "нормандському форматі"

Про це заявив офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, повідомляють РИА Новости.

"Зрозуміло, ми вітаємо дискусії, що проходять в Мінську. Дипломатичні дискусії йдуть в даний момент, ми не знаємо, яким буде результат. Однак дуже сподіваємося, що він буде позитивним", - сказав Дюжаррік.

Читайте такожПутіну буде важко виїхати з Мінська без підписання документа - історик

За його словами, "ми б хотіли побачити припинення бойових дій, угоду, якій будуть слідувати всі сторони".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Мінську стартували переговори в "нормандському форматі". На зустрічі президентів Росії Володимира Путіна, України Петра Порошенка, Франції Франсуа Олланда і канцлера Німеччини Ангели Меркель будуть обговорюватися пропозиції щодо плану врегулювання ситуації на Донбасі.