В ООН сподіваються на позитивний результат переговорів у "нормандському форматі"
ООН розраховує на позитивний результат переговорів лідерів Росії, України, Франції та Німеччини, які проходять у Мінську, зокрема - на домовленості про припинення бойових дій.
Про це заявив офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, повідомляють РИА Новости.
"Зрозуміло, ми вітаємо дискусії, що проходять в Мінську. Дипломатичні дискусії йдуть в даний момент, ми не знаємо, яким буде результат. Однак дуже сподіваємося, що він буде позитивним", - сказав Дюжаррік.
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За його словами, "ми б хотіли побачити припинення бойових дій, угоду, якій будуть слідувати всі сторони".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Мінську стартували переговори в "нормандському форматі". На зустрічі президентів Росії Володимира Путіна, України Петра Порошенка, Франції Франсуа Олланда і канцлера Німеччини Ангели Меркель будуть обговорюватися пропозиції щодо плану врегулювання ситуації на Донбасі.