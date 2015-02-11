Учасники переговорів у "нормандському форматі" вийшли до журналістів (фото)

Учасники переговорів у «нормандському форматі» вийшли до журналістів для протокольної зйомки, повідомляє Комерсант.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську стартували переговори в "нормандському форматі". На зустрічі президентів Росії Володимира Путіна, України Петра Порошенка, Франції Франсуа Олланда та канцлера Німеччини Ангели Меркель повинні були обговорюватися пропозиції щодо плану врегулювання ситуації на Донбасі.