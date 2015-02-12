Биков: "Політичні зміни відбуваються в головах, а не в рейтингах і навіть не на площах"

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказав російський письменник і журналіст, творець текстів для проекту "Громадянин поет" Дмитро Биков.

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"Перелом настає тоді, коли більшості набридає жити так, як вона живе. Росіянам доведеться жити в одній країні і всім витягувати її з болота. Коли країна живе за рахунок сировини і займається чим завгодно крім творення, природно, вона радикалізується", - зазначив Дмитро Биков, додавши, що є речі, які об'єднують країну - закон, повага до особистості, бажання здобути лідерські позиції. Однак, на думку журналіста, "в хворобливій, вивихнутій російській реальності останніх років все це усунено".

Щодо можливих шляхів розвитку ситуації в Росії в 2015 році, Дмитро Биков висловив думку, що "сценаріїв, не вселяючих побоювання, не залишилося". "Всі сценарії рівноймовірні і всі за своїми наслідками катастрофічні", - підсумував журналіст.

Повний текст інтерв'ю Дмитра Бикова читайте у випуску журналу "Новое время" 13 лютого.