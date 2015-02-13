Ілларіонов про Мінськ: Путін отримав майже все, що хотів, всі зобов'язання взяла на себе Україна
Колишній радник Путіна Андрій Ілларіонов вважає, що єдиний позитивний результат від досягнутих домовленостей в Мінську - це можливе припинення вогню.
"В іншому Путін отримав практично все, що хотів. При цьому не взяв на себе жодних зобов'язань. Всі зобов'язання взяла на себе Україна. Причому ці українські зобов'язання тепер ще підкріплені зобов'язаннями Німеччини і Франції", - заявив Ілларіонов, чиї слова наводить ZN.UA з посиланням на ресурс Inforesist.org.
На думку Ілларіонова, єдиним значущим позитивним результатом прийнятих документів стала домовленість про припинення вогню і розмежування протиборчих сторін.
"Однак насторожує оголошена дата перемир'я - 15 лютого. Не виключаємо, що три доби, які залишаються в розпорядженні Путіна, можуть бути використані для провокацій, в тому числі в районі Дебальцевого. Наприклад, за варіантом "коридорів для виходу" українських військових з оточення під Іловайськом, запропонованих їм у серпні", - йдеться у спільній статті Ілларіонова і російського політолога Андрія Піонтковського.
У статті підкреслюється, що домовленості в Мінську не визнають Росію стороною конфлікту, також не йдеться і про агресію по відношенню до України. Також наголошується, що документом визначається зрив можливих поставок оборонної зброї Україні.
"Вимоги розслідування терористичних актів (МН-17, Волноваха, Маріуполь, інші) і покарання терористів відсутні", - додав Ілларіонов.
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Автори статті вважають, що єдина прийнятна відповідь патріотичних сил України в даній ситуації - це після взаємного припинення вогню заявити про відмову України вирішувати проблему звільнення Східного Донбасу військовим шляхом. Також необхідно націлити ЗСУ на оборону нових ліній розмежування з окупованими територіями України.
"Вийти з нав'язаної Україні фальшивої гри в "територіальну цілісність", гарячим прихильником якої раптово виявився Путін", - йдеться у публікації.
Автори вважають, що Україні слід негайно визнати Східний Донбас, також як і Крим, тимчасово окупованою територією, відмовитися від будь-яких державних зобов'язань перед організаціями і установами на окупованих територіях.
12 лютого завершилися переговори лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації у Донбасі. Результатом стало прийняття Декларації президентів України, Франції, РФ і канцлера Німеччини в підтримку Комплексу заходів по виконанню Мінських угод.