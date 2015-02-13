У МЗС Фінляндії не виключають відправку миротворців на Донбас

Про це сказав міністр закордонних справ Фінляндії Ерккі Туоміоя, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на фінське видання Yle.

Туоміоя запевнив, що в уряді Фінляндії не обговорювалася можливість відправки миротворців до України.

"Жодної подібної операції навіть не планується", - сказав він.

Міністр додав, що в укладеному в Мінську договорі про припинення вогню навіть не згадуються миротворчі сили, а підкреслюється роль ОБСЄ як спостерігача за виконанням умов договору.

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"Миротворча операція була б цілком новим процесом, про який треба домовлятися окремо і який повинні схвалити сторони конфлікту. Зовсім виключати відправку миротворців не можна, але поки це питання не стоїть на порядку денному", - наголосив він.

Туоміоя підкреслив, що в Мінську домовилися тільки про основні положення мирного процесу, а всі конкретні питання будуть обговорюватися на подальших переговорах, які точно стануть непростими.

Як повідомлялося, 12 лютого в Мінську було погоджено документ під назвою "Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод".