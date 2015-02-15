Пєсков про обстріл Дебальцевого: Мінських угод потрібно дотримуватися беззастережно
17:59, 15 лютого 2015Політика
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Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву бойовиків про продовження боїв в районі Дебальцевого, яке вони вважають своєю територією.
Дмитро Пєсков / pasmi.ru
"Вся послідовність дій (з встановлення перемир'я - ред.) була згадана в комплексі заходів по реалізації мінських угод. Всіх ці умов слід дотримуватися беззастережно", - цитує його Reuters, пише ZN.ua.
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Як пише видання, так Пєсков відреагував на слова одного з командирів бойовиків.
"Звичайно, ми можемо відкрити вогонь (по Дебальцевому - ред.). Це - наша територія", - сказав представник "міноборони ДНР" Едуард Басурин.
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