Бойовики "ДНР" заявили про припинення вогню

Про це заявив представник командування бойовиків Едуард Басурін, повідомляє 112.ua із посиланням на сепаратистські ЗМІ.

За словами Басуріна, о 00:00 15 лютого за київським часом був припинений вогонь з усіх видів зброї по всій лінії зіткнення.

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"Усім підрозділам та військовим частинам віддані відповідні накази про негайне і всеосяжне припинення вогню", - сказав він. Басурін також наголосив, що підконтрольні "ДНР" збройні формування мають намір неухильно дотримуватися указу так званого глави республіки Олександра Захарченка про введення режиму тиші.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики "ЛНР" заявили про підготовку до припинення вогню.