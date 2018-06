Береза: скандал у США з фотографіями з Грузії інспірований Росією

Він вважає, що скандал із неправдивими фотографіями, що мали доводити російську присутність на Донбасі, інсценований у США росіянами.

"Це було два місяці тому", - сказав Береза Українській правді.

"Цю новину опублікував жовтий інтернет-ресурс. У New York Times нічого не було, це було два місяці тому. Це опублікував один інтернет-ресурс, при тому жовтий", - зазначив він, хоча The New York Times уже теж написав, що серед знімків, які українська делегація передавала сенатору, було фото часів війни у Грузії.

"А взагалі у мене є розслідування США стосовно цього", - додав депутат від "Народного фронту".

"А взагалі у мене є розслідування США стосовно цього", - додав депутат від "Народного фронту".

Зрештою, Береза сказав, що передав сенатору фотографії тільки українського конфлікту, – а що сенатор показував у лютому, він не знає.

Депутат також сказав, що передавав сенатору фотографії не безпосередньо він: Джорджтаунський університет попросив фотографії.

"Я думаю, що вас ввели в оману. Це інформаційна війна з боку Росії. Найкраще, спочатку спитайте у сенатора, який нібито образився", - сказав Береза.

Він наголосив, що серед учасників української делегації тоді був військовий експерт Анатолій Дробаха.

"У нього є перелік і оригінали усіх фотокарток, серед них немає фотографій з Грузії. Запитайте у сенатора", - додав Береза.

"Фотографії, які ми надавали, були пов’язані з Іловайськом, Маріуполем і Донецьким аеропортом. Ви запитайте у сенатора", - наголосив він.

Дружина депутата і командира батальйону "Донбас" Семена Семенченка Наталія, яка працює з пресою, сказала УП, що фотографії американському сенатору надав Юрій Береза: "Це була особисто його ініціатива і ініціатива його штабу".

Іще один учасник делегації від депутатсько-комбатського корпусу Андрій Тетерук (батальйон "Миротворець", фракція "Народного фронту") відмовився коментувати цю ситуацію по телефону.

Як відомо, у США набирає обертів скандал довкола передачі українськими комбатами фото часів війни в Грузії як доказу військової присутності Росії в Україні.

Видання BuzzFeed також опублікувало список членів української делегації, які, за твердженням прес-офісу Інхофа, надавали в грудні фотографії сенатор як високопоставленому члену комітету Сенату зі збройних сил.

Список членів делегації, які передали сенатору фотографії з Донбасу

Представник Інхофа казав, що делегація за участю професора Університету Джорджтауна Філліпа Карбера надала зображення у друкованому форматі, але їх відсканували і за допомогою Google виявили, що фотографія була зроблена 2008 року у Грузії.