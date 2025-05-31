Зеленський і Ердоган обговорили можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, Росії, Туреччини та Сполучених Штатів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що після завершення переговорів між українською та російською делегаціями наступним кроком на шляху до миру має стати зустріч на рівні глав держав. Про це йдеться в повідомленні пресслужби адміністрації президента Турецької Республіки.

Згідно із заявою Анкари, під час бесіди Ердоган підкреслив, що можливе обговорення припинення вогню під час другого раунду переговорів, запланованого в Стамбулі, може стати важливим етапом у просуванні мирного процесу.

При цьому турецький президент висловив упевненість, що участь делегацій обох сторін у переговорах у розширеному форматі відіграє важливу роль у підтримці позитивної динаміки.

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"Ердоган переконаний, що після завершення переговорів на рівні делегацій має відбутися етап прямого діалогу між лідерами країн - і цей крок необхідно зробити без особливих зволікань", - пише пресслужба.

Зі свого боку Зеленський теж повідомив про розмову з Ердоганом.

"Говорили про першу зустріч у Стамбулі. Обмін полоненими - це її важливе досягнення, але, на жаль, єдине. Має бути припинення вогню для подальшого руху в мир. Треба зупинити вбивства людей", - написав він.

За його словами, лідери обговорили можливу наступну зустріч у Стамбулі та за яких умов Україна готова взяти в ній участь. Зеленський додав:

"Усе одно бачимо, що ця зустріч не може і не повинна бути порожньою. Також обговорювалася можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, Росії, Туреччини та Сполучених Штатів".

Зустріч у Стамбулі

Росія пропонує провести новий раунд переговорів з Україною в Стамбулі 2 червня. Відправити туди Москва планує ту делегацію, яка брала участь у попередній зустрічі, що відбулася 16 травня.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що небажання російської сторони проявити гнучкість у переговорному процесі щодо завершення війни, яку РФ веде проти України, може поставити її в "невигідне становище" в очах міжнародної спільноти, зокрема - США.

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