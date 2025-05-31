Очікується, що новим головкомом НАТО в Європі стане генерал-лейтенант ВПС США Алексус Грінкевич.

Президент США Дональд Трамп повідомив генсеку НАТО Марку Рютте, що наступного командувача сил НАТО в Європі знову призначать з американських військових, пише Reuters.

Зазначається, що це рішення покликане заспокоїти європейських союзників і частину республіканців, занепокоєних можливим ослабленням американської присутності на континенті.

Проте, кажуть чиновники, попередження Білого дому про те, що адміністрації Трампа необхідно переключити увагу на Азію і внутрішню безпеку, щирі.

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Водночас, за даними агентства, в адміністрації Трампа справді обговорюють можливе скорочення військ у Європі (зараз їх приблизно 80 тис.) - на користь посилення оборони на Тихоокеанському напрямку і всередині країни.

Зараз посаду головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі обіймає Крістофер Каволлі. Американські чиновники називають наступним очікуваним кандидатом генерал-лейтенанта військово-повітряних сил Алексуса Грінкевича, який обіймає посаду директора з операцій в Об'єднаному штабі збройних сил США. Пост головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі, як зазначає Reuters, обіймався американськими генералами з моменту його створення після Другої світової війни.

Скорочення кількості військ США в Європі

У березні повідомлялося, що Трамп розглядає можливість виведення американських військ із Німеччини та їхньої передислокації у Східну Європу.

Зазначалося, що американський лідер обмірковує можливість виведення близько 35 000 діючих військовослужбовців з Німеччини, що ще більше погіршить відносини між США і Європою.

Пізніше посол США в НАТО Метью Вітакер каже, що Вашингтон почне переговори про скорочення присутності військ у Європі до кінця року. За його словами, ще "нічого не визначено".

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