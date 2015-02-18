Президент заявив, що уже опрацьовано зміни до закону про воєнний стан

23:10, 18 лютого 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що за його дорученням уже опрацьовано проект внесення змін до закону про воєнний стан.

Фото УНІАН


Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання Ради національної безпеки і оборони у середу ввечері.

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“За моїм дорученням опрацьований проект внесення змін до закону про воєнний стан. Він враховує той досвід і ті особливості гібридної війни, яка вже плавно перетікає в повномасштабну, і яку ми маємо вже багато місяців. Я дуже сподіваюся, що і сьогодні РНБО, і парламент після обговорення зможуть підтримати позиції щодо внесення змін до закону про воєнний стан”, - сказав він.

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