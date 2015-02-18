Президент заявив, що уже опрацьовано зміни до закону про воєнний стан
23:10, 18 лютого 2015Політика
12408 0
Президент України Петро Порошенко заявляє, що за його дорученням уже опрацьовано проект внесення змін до закону про воєнний стан.
Порошенко заявляє, що уже опрацьовано зміни до закону про воєнний стан / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання Ради національної безпеки і оборони у середу ввечері.
Читайте такожПорошенко запровадить воєнний стан по всій Україні, якщо не буде миру
“За моїм дорученням опрацьований проект внесення змін до закону про воєнний стан. Він враховує той досвід і ті особливості гібридної війни, яка вже плавно перетікає в повномасштабну, і яку ми маємо вже багато місяців. Я дуже сподіваюся, що і сьогодні РНБО, і парламент після обговорення зможуть підтримати позиції щодо внесення змін до закону про воєнний стан”, - сказав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter