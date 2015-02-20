Результати реформ стануть відчутними лише за кілька років - президент

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Порошенко заявив під час виступу на церемонії вручення державних нагород членам родин Героїв Небесної Сотні.

"Реформи починаються, набирають обертів, але слід розуміти, що це кропітка, важка та марудна робота, результати якої стануть відчутними лише за кілька років», - підкреслив він.

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Водночас, за словами Порошенка, «впроваджувати реформи доводиться лише однією рукою, бо іншою мусимо відстрілюватися від ворожого сусіда. Він прагне не лише знищити нас фізично, але й виснажити економічно. Росія здійснює агресію не для того, щоб відтяти Донбас, а щоб знекровити всю нашу країну. Отож, щоб збудувати успішну Україну, нам треба якнайшвидше завершити війну, через яку ми втрачаємо темпи змін».

Разом з тим Порошенко висловив впевненість, що "ми проведемо реформи, розбудуємо Збройні сили та захистимо державність".

"Як би не було складно, які б ще випробування не випали на нашу долю, я зроблю все, щоб великі жертви, які за останній рік поніс наш народ, не приведи Господи, не виявилися марними. В цьому вам присягаю", - наголосив глава держави.