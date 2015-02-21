Турчинов відправляв за Януковичем в Крим групу спецназу



Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі телеканалу «1+1».

«Як тільки мене обрали головою Верховної Ради, Януковича вже не було Межигір’ї. Один з перших наказів, який я дав прикордонникам, які залишилися вірними країні та залишкам силових структур – це перекрити кордон», - заявив він.

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«Саме тому Янукович тікав із країни через Крим, він прибув на військову базу Чорноморського флоту Російської Федерації і вже через цю базу його евакуювали до Росії», - додав Турчинов.

«Ми відправили туди (в Крим - УНІАН) групу десь 10 чоловік спецназу, але вони прямо з Криму підтвердили, що він знаходиться на військовій базі ВМС РФ. Але навіть там він боявся перебувати і саме тому його військові перекинули безпосередньо на територію Росії», - зазначив він.

”Усі інші розбіглися синхронно з Януковичем, багато з них встигли одразу перейти кордон ще до того, як в парламенті ми починали відновлення української влади”, - підкреслив Турчинов.