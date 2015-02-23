Засідання суду у справі Штепи перенесли на 4 березня

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

«Сьогодні перше засідання по суті не відбулося. Захворіла одна із суддів. Слухання перенесене на 14:30 4 березня», - повідомили у прокуратурі.

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Як повідомляв УНІАН, Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня їй оголошено остаточну підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації).

Екс-мера Слов'янська обвинувачують у закликах до зміни меж України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відокремлення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій. 31 жовтня, прокуратура передала до суду обвинувальний акт у справі Штепи.

5 листопада у Харкові представники прокуратури та захисту Штепи під час засідання Червонозаводського районного суду Харкова заявили клопотання про перенесення розгляду справи за підсудність до Слов’янського міськрайонного суду, тобто за місцем скоєння правопорушення. Матеріали були направлені до відповідного суду для вирішення цього клопотання.

20 листопада Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ ухвалив повернути кримінальне провадження щодо Штепи для розгляду до Червонозаводсьвого районного суду Харкова.