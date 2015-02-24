Печерський суд знову засідає у справі Єфремова
Печерський районний суд Києва продовжив розгляд запобіжного заходу колишньому голові фракції Партії регіонів Олександру Єфремову у справі за обвинуваченням в розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на суд, крім Єфремова, його захисника та прокурора, запрошені також двоє експертів - Ірина Зайцева, а також експерт від СБУ, яка не назвалася журналістам.
Як і раніше, суд проходить у закритому режимі.
Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали Єфремова 14 лютого в Києві. Генпрокуратура висунула йому підозру у зловживанні службовим становищем і службовому підробленні.
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Печерський райсуд Києва 16 лютого обрав Єфремову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 3,6 млн грн застави.
Після внесення цієї застави екс-депутатом Борисом Колесніковим Єфремова відпустили.
Водночас 18 лютого Генпрокуратура оголосила йому про підозру у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.
При цьому ГПУ заявила клопотання про проведення судового засідання з обрання запобіжного заходу Єфремову в цій справі у закритому режимі, «оскільки матеріали можуть містити таємницю слідства».