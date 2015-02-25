Парубій: Путіна можна зупинити тільки силою

Про це політик написав на своїй сторінці в Facebook.

"Основне моє повідомлення канадським колегам: українці сьогодні захищають весь цивілізований світ. Путіна можна зупинити тільки силою. Україні потрібна сучасна високоточна зброя!", - заявив Парубій.

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Перший заступник Голови Верховної Ради в Канаді провів зустріч з спікером нижньої палати канадського парламенту, міністром закордонних справ а також з сенаторами і депутатами.

Крім того, разом з Євромайданом Оттави Парубій вшанував пам'ять загиблих за Україну на Майдані і на сході України.