Парубій: Путіна можна зупинити тільки силою

00:41, 25 лютого 2015
Політика
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Під час свого візиту до Канади перший віце-спікер Верховної ради України розповів про потреби української армії на сході України.

Про це політик написав на своїй сторінці в Facebook.

"Основне моє повідомлення канадським колегам: українці сьогодні захищають весь цивілізований світ. Путіна можна зупинити тільки силою. Україні потрібна сучасна високоточна зброя!", - заявив Парубій.

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Перший заступник Голови Верховної Ради в Канаді провів зустріч з спікером нижньої палати канадського парламенту, міністром закордонних справ а також з сенаторами і депутатами.

Крім того, разом з Євромайданом Оттави Парубій вшанував пам'ять загиблих за Україну на Майдані і на сході України.

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