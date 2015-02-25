Ондрейчак: без втручання РФ Україна могла знищити так званих сепаратистів ще в серпні

Таку думку висловив колишній держсекретар міністерства оборони Словаччини, а тепер голова словацького Центру Європейських та Північно-Атлантичних відносин Роберт Ондрейчак в інтерв'ю "Новому времени".

Він зазначив, що через участь у конфлікті Росії ситуація така яка вона є, і Україна сама не зможе перемогти Росію у військовому плані. Тому НАТО і Захід повинні створити систему противаг для Росії, сказав Роберт Ондрейчак.

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"Країнам Європи і НАТО важливо дати Росії зрозуміти: якщо вона зробить якийсь крок, НАТО відреагує у відповідь. Потрібно зробити очевидним цей зв'язок. Разом Європа і Північна Америка в 20 разів сильніші Росії, з точки зору економіки, наприклад. Разом ми можемо завдати серйозної шкоди російській економіці", - підкреслив Роберт Ондрейчак.

Разом з тим він зазначив, що "якщо Росія буде йти далі - ми теж повинні йти далі. Ми повинні підвищувати для росіян ціну і ризик їх дій. Це єдиний спосіб протидіяти Росії. Якщо вони будуть бачити, що ми не реагуємо на А, вони будуть робити Б. Якщо ми не будемо реагувати на Б - вони будуть робити В".