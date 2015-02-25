ВР зареєструвала законопроект про визнання добровольців АТО учасниками бойових дій

Як повідомляється на сайті парламенту, авторами відповідного законопроекту (№2231) є народні депутати Іван Вінник, Сергій Пашинський та Дмитро Ярош.

Водночас супроводжувальні документи до цього законопроекту на сайті ВР поки що не оприлюднено.

Разом з тим депутат від "Блоку Петра Порошенка» Вінник, який є співавтором законопроекту, повідомив, що пропонується визнати учасниками бойових дій всіх бійців добровольчих формувань, що воюють на сході.

«Ми пропонуємо визнати учасниками бойових дій осіб, які у складі добровільних формувань, у взаємодії із Збройними силами України, іншими утвореними відповідно до законодавства України військовими формуваннями або правоохоронними органами, з метою захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь у бойових діях під час проведення антитерористичної операції на сході України», - розповів про суть ініціативи депутат, повідомили УНІАН у прес-службі «Блоку Петра Порошенка».

Також, за його словами, пропонується визнати інвалідами війни осіб, які у складі добровольчих формувань брали безпосередню участь у бойових діях під час проведення АТО на сході України і стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва.

«На всіх цих людей та членів їх сімей будуть поширюватись гарантії та пільги, передбаченні Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», – зазначив Вінник.

Читайте такожКожен десятий мобілізований є добровольцем - Міноборони«Бойові дії на сході України, військова агресія з боку Російської Федерації створили реальну загрозу територіальній цілісності та незалежності України. У зв’язку з цим велика кількість громадян України вирішила добровільно вживати заходів для захисту своєї держави, в тому числі й безпосередньо беручи участь в зонах проведення бойових дій самоорганізовуючись та об’єднуючись в формування, в тому числі й партизанські», – зауважив Вінник.

«Ці формування, не входячи до складу ЗСУ, Нацгвардії України чи інших правоохоронних органів, надають значну допомогу у протистояннях з ворогом, роблять вагомий внесок в захист держави. Як приклад, хочу навести Добровольчий український корпус (ДУК), бійці якого відважно стояли на захисті Донецького аеропорту, воювали в інших гарячих точках на сході України, їх відважність та бойовий дух часто допомагав на належному рівні тримати бойовий запал та дух бійців регулярних військ», – додав парламентарій.

«Всі ці люди фактично є учасниками бойових дій, героїчними захисниками Батьківщини, а тому повинні отримати відповідний та належний соціальний захист з боку держави», – переконаний Вінник.