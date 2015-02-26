Порошенко дав старт створенню військово-цивільних адміністрацій на Донбасі

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України.

"Повернуто з підписом від Президента (26.02.2015)", - сказано в статусі документа.

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Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла закон про військово-цивільні адміністрації 3 лютого. Законом встановлюється, що військово-цивільні адміністрації - тимчасові державні органи, які діють на території Донецької та Луганської області у складі Антитерористичного центру при Службі безпеки України і призначені для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в районі проведення антитерористичної операції.