Єхануров побачив 18,5 тисяч чоловік, які проїдають армійський хліб

У 2007 році майже третина бюджету Міністерства оборони України витрачалася на «невластиві функції».

Про це повідомив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ в інтерв`ю газеті “КоммерсантЪ-Украина” (№ 50 від 24 березня 2008 р.).

«Минулого року майже третина бюджету Міноборони пішла на не властиві нам функції», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

За його словами, в першу чергу це стосувалося проблеми утилізації надмірних боєприпасів.

«Наукові і виробничі потужності розташовані в інших відомствах, а в нашому розпорядженні – лише склади і арсенали. Таким чином, 18,5 тис. чоловік перебувають на об`єктах, які, за великим рахунком, армії не потрібні і їх слід позбутися», - сказав міністр.