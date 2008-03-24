У п`ятницю планують підписати довгоочікувану угоду з Польщею

Угода про малий прикордонний рух між Україною та Польщею буде підписана 28 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, 28 березня у другій половині дня Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує зустрітись з прем’єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ, який перебуватиме в Україні з офіційним візитом.

В ході зустрічі сторони обговорять питання двосторонніх відносин, а також питання підготовки країн до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Після зустрічі запланована урочиста церемонія підписання міжурядової україно-польської угоди про правила місцевого прикордонного руху.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО та міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав СІКОРСЬКИЙ у Варшаві парафували Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Польща про правила місцевого прикордонного руху.