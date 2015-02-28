Порошенко хоче у вівторок внести до Ради законопроект про введення миротворців

Президент України Петро Порошенко має намір 3 березня внести до Верховної Ради України проект закону про введення в Україну миротворців.

Про це президент повідомив сьогодні на брифінгу у Вінниці.

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Відповідаючи на запитання УНІАН, чи можливо прискорити введення в Україну миротворців, президент відповів: «Ми робимо усе можливе, щоб прискорити цей процес. На сьогоднішній день для цього потрібне звернення України по миротворцям. Я, як президент і Верховний Головнокомандувач, виніс це питання на засідання Ради національної безпеки й оборони. Одноголосно РНБО підтримала моє звернення. На наступному тижні, я сподіваюсь, що у вівторок проект закону, який буде мною внесений, потрапить до ВР». Порошенко зазначив, що «він (проект закону - УНІАН) потребує ратифікації ВР й після цього він набуде статусу офіційного звернення, з яким ми звернемось до Генерального секретаря ООН і до ради безпеки ООН».

Президент також зазначив, що наразі проводяться «чіткі й ефективні координації наших дій з нашими партнерами». «За моїм дорученням міністр закордонних справ України Павло Клімкін повернувся з Нью-Йорка, де він проводив ці кроки й ми будемо робити усе можливе, щоб захистити мир та спокій в Україні. Ми будемо неухильно дотримуватись мінських домовленостей заради захисту наших громадян та миру в Україні й мета миротворців саме цьому й присвячена», - сказав Порошенко.