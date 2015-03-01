Сьогодні в центрі Москви пройде хода пам'яті Нємцова

Збір учасників розпочнеться о 14:00 (13:00 за Києвом), а сама хода - о 15:00 (14:00 за Києвом). Про це повідомляє Эхо Москвы.

Як повідомляв УНІАН, відомий російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений в центрі Москви в ніч з 27 на 28 лютого.

Акція проводиться замість антикризового маршу «Весна», який спочатку планувався на 1 березня в московському районі Мар‘їно.

Виступи протесту й акції пам'яті Нємцова очікуються сьогодні й в інших російських містах. У Санкт-Петербурзі влада також дала дозвіл на проведення жалобного маршу в центрі міста.

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Нємцова вистрілили кілька разів в спину з проїжджаючого автомобіля. Від отриманих ран він помер на місці.