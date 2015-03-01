Урядовці разом з депутатами вже узгодили позиції по 4 із 7 законопроектів - міністр

Урядовці разом з депутатами уже узгодили позиції по 4 із 7 законопроектів, які розглядатимуться завтра на позачерговому засіданні парламенту.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про сказав в коментарі журналістам міністр соціальної політики Павло Розенко.

Він зазначив, що засідання проходить за участю прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка, міністра фінансів Наталії Яресько та більшості міністрів уряду, а також представників коаліції та депутатів, які прийшли з пропозиціями щодо даних законопроектів.

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«Уже пройшли чотири з із семи законопроектів які завтра планується розглянути», зазначив Розенко. Він додав, що поки що не відбувалася дискусія щодо змін до проекту бюджету на 2015 рік.

«Це питання тільки проговорювали, але не обговорювали», - сказав він і додав, що доручено бюджетному комітету разом з керівниками фракцій «вибрати найпринциповіші питання, які можна розглядати і внести пропозиції в проект бюджету».

Відповідаючи на уточнюючі запитання журналістів з приводу того, які додаткові кошти надійдуть до Бюджету у зв’язку із змінами до пенсійного законодавства, що стосуються пенсій для тих хто одночасно працює та тих хто має високі пенсії, міністр зазначив, що йдеться «про чотири млрд грн».

Розенко також висловив сподівання, що парламент завтра підтримає всі 7 законопроектів, які винесені на завтрашнє засідання Верховної Ради.