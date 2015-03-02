Після отримання траншу МВФ Порошенко готує звільнення в НБУ і Кабміні - ЗМІ

Таку позицію президента на засіданні ради коаліції озвучили координатор коаліції Юрій Луценко та заступник голови фракції БПП Ігор Кононенко, повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в коаліції.

За їхніми словами, позиція президента полягає в тому, що до отримання першого траншу кредиту МВФ "різких рухів робити не можна".

"Після отримання траншу кредиту президент винесе в Раду питання, пов'язані з відповідальністю за ситуацію. Тому що тут мова йде про втрату довіри. Але треба розуміти, що мова йде не тільки про відповідальність НБУ, але і економічного блоку Кабміну і от щодо них будуть кадрові рішення", - розповів співрозмовник.

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Раніше 28 лютого президент Петро Порошенко висловив упевненість, що МВФ прийме позитивне рішення щодо розширення фінансування України, і перший транш надійде в Україну до кінця березня.

Як відомо, раніше прем’єр Арсеній Яценюк висловився за звільнення голови НБУ Валерії Гонтаревої. За інформацією джерел УП, в нього є свої кандидатури на голову НБУ - Сергій Яременко або Анатолій Шаповалов.