Технологія роз’єднання українців: як штаб Порошенка допомагає втілити в життя мрію Путіна

Білборди і газети із зображенням Петра Порошенка і Володимира Путіна, які поширює зараз штаб чинного президента, є продовженням технології, яка від самого початку була взята на озброєння командою Порошенка під час цієї передвиборчої кампанії. Відтак, активно просувалося гасло «Той, хто проти Порошенка – той за Путіна».

Це – деструктивна і антиукраїнська технологія. Вона спрямована на розкол суспільства і його залякування. Розкол, до якого може призвести застування такої технології, навіть більший, ніж той, який свого часу перед Помаранчевою революцією ініціювала команда Януковича, поширюючи фальшивки про «три сорти українців».

Проте в даному випадку йдеться вже не про фальшивки, а офіційну позиція і технологію одного з кандидатів у президенти – Петра Порошенка. По суті, штаб Порошенка всіх, хто не збирається голосувати за чинного президента, оголошує колаборантами і ворогами України. Тобто штаб за згоди або персональної вказівки Порошенка оголошує ворогами України більшу частину населення.

Нагадаю, що за Порошенка в першому турі виборів не проголосували 91,5% українців, які мають право голосу: частина проголосувала за інших кандидатів, частина взагалі не прийшла на вибори. І от ці 91,5% українців, що не віддали голос за Порошенка, завдяки цій технології оголошені зрадниками, колаборантами та ворогами України.

Слід визнати, що така технологія передвиборчої кампанії є дієвою. Тому що частина українців буде залякана, особливо в регіонах, де у Порошенка є більший вплив і де йому вдалося монополізувати значну частину патріотичного електорату.

По суті, штаб Порошенка всіх, хто не збирається голосувати за чинного президента, оголошує колаборантами і ворогами України. Тобто штаб за згоди або персональної вказівки Порошенка оголошує ворогами України більшу частину населення

Фактично в цьому випадку відбувається використання нацистських технологій: «Одна країна. Один народ. Один фюрер», а всі, хто проти «фюрера», не належать до цієї країни і цього народу. Це – типова нацистська технологія, яка є дієвою: якщо німці піддалися на технології Гітлера, то які підстави вважати, що українці не піддадуться цьому впливу?..

Загалом, технології залякування є дуже дієвими. Їх яскраво описав Оруел у романі «1984». Всі ці технології взяті на озброєння штабом Порошенка, яким зараз поширюється кампанія ненависті. Вона поширюється у соціальних мережах, причому робиться це представниками творчої інтелігенції щодо всіх, хто не планує голосувати за Порошенка. Тобто ця ненависть поширюється до значної частини української нації.

Це – вкрай деструктивна антиукраїнська позиція, яка, на жаль, не завершиться з цими виборами. Наслідки розколу суспільства, який пропагує штаб Порошенка, ми потім будемо спостерігати роками, якщо не довше. Вже зараз розколи відбуваються на рівні компаній друзів, на рівні родин, і вони можуть відбуватися та, очевидно, будуть на рівні регіонів.

Фактично команда Порошенка робить те, про що мріє Путін – знищення внутрішньої єдності українців та ліквідація гасла про єдину країну. Очевидно, саме тому Кремль через Медведчука і підконтрольних йому політиків та структур сприяє Порошенкові, щоб впровадити розкол України.

Крім того, в цій історії з білбордами є і юридичний аспект: українське законодавство забороняє використання в рекламі зображення фізичних осіб без їх письмової згоди. Але якого виконання законодавства чекати від Порошенка? Це – смішно.

Фактично команда Порошенка робить те, про що мріє Путін – знищення внутрішньої єдності українців та ліквідація гасла про єдину країну

Наприклад, до оприлюднення результатів першого туру виборів не можна було рекламуватися і агітувати, але хіба це завадило Порошенку вийти в ефір на телеканалі Ахмєтова – ТРК «Україна» – з нападками на іншого кандидата?

Там, де Порошенко, закони не працюють. І так буде доти, доки він залишається президентом. Тому згадки про необхідність дотримуватися законів є ілюзорними в часи, коли Порошенко при владі. При ньому закони працюють лише проти його опонентів, а не проти нього самого.

Проте питання розколу української нації набагато серйозніше, а цей розкол – набагато небезпечніший, аніж таке порушення законодавства штабом Порошенка. Зрештою, порушення в даному випадку можна легко виправити – Медведчук може привезти Порошенку дозвіл від Путіна, а він його нам потім продемонструє.

Можна, звісно, сприймати це як жарт. Але влада легко може обійти закон, зрештою, вона може змінити сам закон. А от розкол суспільства… Цього законом не змінити. Такі технології передвиборчої кампанії – не просто протизаконні, а глибоко антиукраїнські та деструктивні дії.

Олександр Доній, політичний аналітик, колишній народний депутат України, голова художнього об’єднання «Остання барикада»