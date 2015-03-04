У Сумській області посилено прикордонний контроль для автомобілів



Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник Сумського прикордонного загону Дмитро Ільчинський.

При цьому він зазначив, що спроб незаконного перетину державного кордону військовою технікою, озброєними групами осіб в регіоні не зафіксовано.

«Під час перевірки документів у всіх громадян Росії прикордонники проводять опитування про мету запланованого перебування в Україні. Всі автотранспортні засоби, які в’їжджають в Україну, піддаються поглибленому огляду із залученням службових собак та необхідних технічних засобів. Аналогічні заходи проводяться в залізничних пунктах пропуску», – наголосив Ільчинський.

При цьому він розповів, в березні минулого року в області розпочато виконання планових заходів з облаштування лінії державного кордону, зокрема встановлення інженерних загороджень, прихованих постів спостереження, блокування об’їзних доріг, а також обладнання найбільш вразливих ділянок кордону протитанковим ровом.

«З метою підготовки до протидії можливій агресії з боку Російської Федерації на ділянці Сумського загону створено систему оборонних споруд: обладнано блокпости, вогневі точки, загородження та укриття для персоналу. І наразі Сумська область на повну силу продовжує укріплювати державний кордон», – зазначив Ільчинський.

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Він також повідомив, що область отримала понад 2 мільйони гривень для закупівлі 6 металевих спостережних веж, які вже встановлені та використовуються для охорони держкордону.

«Ситуація на державному кордоні в межах Сумської області залишається контрольованою. Персонал загону виконує завдання з охорони державних рубежів, забезпечує стабільне функціонування пунктів пропуску, проводить заходи щодо недопущення переміщення через кордон зброї, боєприпасів та вибухівки», – підкреслив Ільчинський.

За його інформацією, загалом із початку 2015 року сумськими прикордонниками оформлено майже 590 тисяч осіб та близько 131 тис. транспортних засобів; виявлено 66 осіб, які використовували підроблені, чужі або недійсні паспорти, без документів виявлено 4 особи; за незаконне перетинання державного кордону України затримано 97 осіб, з них 10 незаконних мігрантів. Також відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 21 кримінальне правопорушення, повідомив Ільчинський.