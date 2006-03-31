Бжезінський має надію, що Янукович зміниться

Україна має усі передумови для виконання вимог, необхідних для членства у Європейському Союзі.

Таку думку в інтерв’ю «Німецькій хвилі» висловив американський політолог Збігнєв БЖЕЗІНСЬКИЙ, який перебував з візитом у Варшаві.

Він стверджує, що парламентські вибори в Україні не розчарували американців. Ці вибори, сказав політолог, є підтвердженням великої демократичної перемоги, що сталася рік тому. З.БЖЕЗІНСЬКИЙ заперечив чутки про те, що американська сторона побоюється можливого прем’єрства Юлії ТИМОШЕНКО: «Сполучені Штати підтримують Помаранчеву революцію, а хто буде прем’єром – це внутрішньоукраїнська справа. Головне, щоб цей уряд спирався на демократичні засади, скеровані на Європу».

Щодо великої підтримки українськими виборцями Партії регіонів, З.БЖЕЗІНСЬКИЙ висловив надію, що її лідер Віктор ЯНУКОВИЧ нині змінює свої погляди.

Американський політолог оптимістично висловився щодо європейської перспективи України: «Україна – це автентична європейська держава в культурному сенсі. Тепер їй необхідні інституційні реформи, які дадуть можливість увійти до спільної Європи», - наголосив З.БЖЕЗІНСЬКИЙ.