Соцпартія пояснює, що Цушко лікується, а не ховається

Член Соціалістичної партії, директор Центру соціальної аналітики «Лівий погляд» Євгеній Філіндаш в інтерв`ю ForUm підтвердив інформацію про те, що колишній міністр внутрішніх справ, соціаліст Василь Цушко знаходиться не в Україні.

«Він (Цушко) лікується за межами України», - повідомив Філіндаш.

Водночас екс-нардеп поінформував, що Цушко написав лист в Генеральну прокуратуру, де вказав своє місцезнаходження, і те, що він готовий прийняти слідчих Генпрокуратури для того, щоб вони поставили всі запитання, які цікавлять їх. «Сказати, що він ховається від Генпрокуратури, не можна, оскільки її представники у будь-який момент можуть до нього виїхати і отримати всі відомості, які цікавлять їх», - підкреслив він.

Відповідаючи на запитання, коли екс-міністр з`явиться в Україні, Філіндаш зазначив, що це залежить від того, коли лікарі дозволять Цушку повернутися.

Як повідомлялося, днями закінчився двомісячний термін, відведений законодавством для розслідування об`єднаної кримінальної справи, пов`язаної із захопленням Генпрокуратури. Як стало відомо, у зв`язку з необхідністю провести ряд слідчих дій розслідування було продовжене ще на чотири місяці.

Крім того, за наявною інформацією, слідчі дії, в яких не була потрібна участь колишнього міністра внутрішніх справ, вже проведені, і залишається тільки допитати Василя Цушка.

Заступник генпрокурора Рінат Кузьмін повідомив, що Цушка зараз немає в Україні.