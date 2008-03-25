Як українці оцінюють діяльність ключових політиків (опитування)

Громадяни України вважають, що на сьогодні серед керівників держави найбільш позитивною є діяльність Юлії ТИМОШЕНКО на посаді прем’єр-міністра.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного “Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики 13-20 березня 2008 року.

Зокрема, 38% опитаних позитивно оцінили діяльність прем’єр-міністра, негативну оцінку її дій дали 45,4% респондентів.

Діяльність Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаді голови Верховної Ради України позитивно оцінюють 32,4% опитаних, негативно – 31,1%.

Діяльність Президента України Віктора ЮЩЕНКА позитивно оцінюють 25,5% респондентів, в той час як негативну оцінку йому поставили 53,1% респондентів.

Також, згідно з результатами соцопитування, серед українських політиків у березні поточного року найвищий рейтинг довіри отримала Ю.ТИМОШЕНКО. Зокрема, прем’єр-міністрові довіряють 37,7% українців, не довіряють їй – 47,4%.

Лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ довіряють 31,6% громадян, не довіряють йому – 54,6%.

29,5% респондентів довіряють Голові ВР Арсенію ЯЦЕНЮКУ, в той час як 32,1% йому не довіряють.

Лідеру одноіменного блоку Володимиру ЛИТВИНУ висловили довіру 27,2% респондентів, в той час як 42,5% не відчувають до нього довіри.

Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ довіряють 26,1% опитаних, 53,3% – не довіряють йому.

25,5% опитаних довіряє главі МВС Юрію ЛУЦЕНКУ, не довіряє йому 53,5%. Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО користується довірою 19,7% громадян. Водночас йому не довіряють 64,6%. Першому віце-прем’єр-міністру Олександру ТУРЧИНОВУ довіряють 17,7%, а не довіряють – 39,9% опитаних. Одному з лідерів БЮТ Миколі ТОМЕНКУ висловили довіру 17,6% респондентів, 35,3% – не довіряють йому, лідеру парламентської фракції Наша Україна – Народна Самооборона В’ячеславу КИРИЛЕНКУ довіряють 14,5% опитаних, не довіряють - 36,1%.

Серед українських політиків найгірший баланс довіри - недовіри має лідер Соціалістичної партії Олександр МОРОЗ, який користується довірою 13,9% громадян, тоді як 66,4% не довіряють йому.

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА має довіру серед 4,5% українців, а не довіряють йому 41,3% респондентів.

Усього в ході дослідження було опитано за місцем проживання 1 тис. 205 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки без врахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ± 3%.