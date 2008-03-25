Янукович не прийде завтра до Тимошенко

У засіданні Кабінету міністрів 26 березня від опозиційного уряду має намір взяти участь лише міністр фінансів у цьому уряді, народний депутат від Партії регіонів Микола АЗАРОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це заявила народний депутат Ганна ГЕРМАН.

"Позицію Партії регіонів та її оцінку діяльності уряду ТИМОШЕНКО уповноважений представити там міністр фінансів опозиційного Кабміну М.АЗАРОВ”, - сказала вона.

При цьому Г.ГЕРМАН наголосила, що інші представники опозиції 26 березня не братимуть участі у розширеному засіданні Кабміну, присвяченому 100 дням його роботи.