Янукович не прийде завтра до Тимошенко
17:25, 25 березня 2008Політика
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Делегували Азарова
|Ганна Герман
Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це заявила народний депутат Ганна ГЕРМАН.
"Позицію Партії регіонів та її оцінку діяльності уряду ТИМОШЕНКО уповноважений представити там міністр фінансів опозиційного Кабміну М.АЗАРОВ”, - сказала вона.
При цьому Г.ГЕРМАН наголосила, що інші представники опозиції 26 березня не братимуть участі у розширеному засіданні Кабміну, присвяченому 100 дням його роботи.
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