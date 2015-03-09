Президент розповів про проведення реформ в державі

Таку заяву зробив президент Петро Порошенко в інтерв'ю Першому національному телеканалу.

Читайте такожПрезидент розповів про масштаби збитків у сфері промисловості і витрати на війнуЗа його словами, було поставлене завдання за два місяці показати конкретні кроки: закупівлями ліків мають займатись не корумповані чиновники, а міжнародні організації.

Крім цього він зазначив, що наразі йде робота над судовою реформою. "Не можу змиритися з тим, що судова каста буде форпостом захисту хабарників та корупціонерів", - зазначив президент. Глава держави сподівається, що найближчим часом буде завершене формування Вищої ради юстиції, яка дозволить посилити відповідальність суддів. Він нагадав, що Верховна Рада вже зняла недоторканість з 3 суддів.