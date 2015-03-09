Президент: спецслужби РФ постійно працюють над дестабілізацією України

Таку заяву зробив президент Петро Порошенко під час нагородження лауреатів Шевченківської премії.

Читайте такожПорошенко вручив Шевченківські премії (фото)«Тому, цей вірш Тараса ("Молитва" - ред.) є для нас дороговказом; тому і прошу щодня Всевишнього послати нам єдність і ті самі братолюбство і однодумність. Щоб не довелося нам потім скаржитися словами нашого великого гетьмана Івана Мазепи: "через незгоду всі пропали. Самі себе перемогли", - сказав президент.

«Уроки історії для того нам і даються, щоб ми робили з них висновки. Україна понад усе. Перемога буде з нами. Ми переможемо з мудрими Шевченківськими словами», - підсумував глава держави.