Луценко та Буряк хочуть від “жіночого проекту” кожен своє

Міністерство внутрішніх справ України та Державна податкова адміністрація підтримали законопроект щодо врегулювання діяльності у сфері азартних ігор, внесений народними депутатами України Оксаною Білозір, Іриною Геращенко, Катериною Ващук та Оленою Кондратюк. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Оксани Білозір з посиланням на відповіді цих структур на депутатське звернення нардепа.

У прес-службі зауважили, що ані МВС, ані ДПА не мають претензій щодо однієї з ключових норм законопроекту – винесення грального бізнесу за межі населених пунктів України.

Водночас голова МВС Юрій Луценко хоче одночасного внесення додаткових змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема в частині визначення органу, який буде розглядати адміністративні справи щодо порушень вимог контролю за гральним бізнесом та осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення і переглядати справи.

Заступник Голови ДПА Наталія Рубан проінформувала Оксану Білозір, що Державна податкова адміністрація хоче внесення низки “технічних поправок” до проекту, що стосуються патентування діяльності з проведення азартних ігор, визначення бюджету до якого будуть зараховуватись кошти за видачу ліцензії, плати за видачу дубліката ліцензії тощо.