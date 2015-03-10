Гройсман наголошує, що в Раді необхідно впровадити "кодекс поведінки"

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман наголошує на необхідності впровадження «кодексу поведінки» в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції.

Спікер нагадав, зокрема, про бійки в парламенті та “інші речі, які не створюють для нас авторитету”.

“Більшість парламентаріїв це розуміють, це треба змінювати. Змінювати, в тому числі, шляхом розроблення кодексу поведінки нашої спільної. Кожен на себе має взяти зобов'язанні і його виконувати”, - сказав Гройсман.

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Він також наголосив на необхідності підвищення відкритості роботи парламенту. Зокрема, що стосується роботи парламентських комітетів, обговорення законопроектів.

“Впровадження елементів електронного уряду. Маю відповідний досвід роботи в цьому напрямку і вважаю, що впровадження електронного уряду всередині парламенту значно покращить процеси, швидкість, якість і доступність людей до інформації, яка є в парламенті, і впливати - людям ми можемо дати таку можливість через електронні можливості”, - сказав голова ВР..