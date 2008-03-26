Європейська партія візьме участь у виборах Київради

Сьогодні політрада Європейської партії України одноголосно прийняла рішення про участь у дострокових виборах до Київради.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Європейської партії.

„Ми зайняли одностайно чітку позицію щодо участі у Київраду і заявляємо про свої наміри активно долучитися до оновлення міської влади, яка повинна проводити прозору політику в інтересах киян”, - наголосив лідер парті Микола КАТЕРИНЧУК. Він зазначив, “нам не байдуже, хто представлятиме київську громаду і ми матимемо за честь бути обраними до депутатського корпусу столиці”.

„Рішення щодо висунення кандидата на посаду мера Києва від нашої політичної сили буде ухвалено після 28 березня. Наразі у засіданні політради очолюваної мною партії оголошено перерву”, - додав М.КАТЕРИНЧУК.