Європейська партія візьме участь у виборах Київради
Рішення політради
Сьогодні політрада Європейської партії України одноголосно прийняла рішення про участь у дострокових виборах до Київради.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Європейської партії.
„Ми зайняли одностайно чітку позицію щодо участі у Київраду і заявляємо про свої наміри активно долучитися до оновлення міської влади, яка повинна проводити прозору політику в інтересах киян”, - наголосив лідер парті Микола КАТЕРИНЧУК. Він зазначив, “нам не байдуже, хто представлятиме київську громаду і ми матимемо за честь бути обраними до депутатського корпусу столиці”.
„Рішення щодо висунення кандидата на посаду мера Києва від нашої політичної сили буде ухвалено після 28 березня. Наразі у засіданні політради очолюваної мною партії оголошено перерву”, - додав М.КАТЕРИНЧУК.