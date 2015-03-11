Порошенко підтвердив, що США нададуть Україні військову допомогу на 75 млн доларів

Про це йшлося в ході телефонної розмови Порошенка і Байдена, повідомляє прес-служба президента України.

«Президент подякував за додаткову нелетальну американську допомогу Україні в галузі безпеки, зокрема дрони, системи зв'язку, радари для визначення мінометних та артилерійських позицій, прилади нічного бачення та інші засоби загальною вартістю 75 мільйонів доларів, а також 230 військових автомобілів», - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що США відправлять до України 30 броньованих джипів і 200 звичайних джипів Humvee, також радіосистеми, протимінометні радари, і невеликі системи безпілотників Raven, які запускаються вручну.