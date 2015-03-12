Наживо: Уряд Яценюка звітує про перші 100 днів роботи
11:21, 12 березня 2015Політика
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Кабінет Міністрів України звітує за підсумками перших 100 днів діяльності.
Як повідомляв УНІАН, раніше урядовий офіс з питань європейської інтеграції з метою інформування громадськості про хід імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС підготував перший Звіт про результати виконання Угоди у період з вересня 2014 року по січень 2015 року.
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