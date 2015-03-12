Наживо: Уряд Яценюка звітує про перші 100 днів роботи

Як повідомляв УНІАН, раніше урядовий офіс з питань європейської інтеграції з метою інформування громадськості про хід імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС підготував перший Звіт про результати виконання Угоди у період з вересня 2014 року по січень 2015 року.