Катеринчук заявляє, що єдиний кандидат - образа для киян

Народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, лідер Європейської партії України Микола КАТЕРИНЧУК виступає проти висунення єдиного кандидата від коаліції на посаду мера Києва і готовий запропонувати власну кандидатуру.

Про це йдеться у переданому УНІАН листі М.КАТЕРИНЧУКА до киян, народних депутатів, голів парламентських фракцій, лідерів політичних партій, голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

“Призначення так званого єдиного кандидата на посаду мера Києва від коаліції демократичних сил – це образа для киян”, - вважає М.КАТЕРИНЧУК.

Народний депутат наголосив, що два роки тому Київ очолив мер, якого підтримала лише третина мешканців столиці. За словами М.КАТЕРИНЧУКА, загалом це люди малозабезпечені, а більшість киян, які звикли покладатись на свої сили та робити власний вибір, не вважають Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО своїм мером. “Він мер, який законно обіймає свою посаду, однак не має підтримки серед всього населення Києва”, - зазначає М.КАТЕРИНЧУК.

У такий ситуації, на думку народного депутата, винні законотворці, які не ухвалили необхідного закону, що дозволив би обирати міського голову більшістю голосів виборців. За словами М.КАТЕРИНЧУКА, необхідність замінити корумповану, неефективну, непрофесійну, застарілу київську владу командою ефективних сучасних управлінців перетворюється на політичний конфлікт між силами демократичної коаліції та Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

“Невже кияни, які є елітою українського суспільства, не можуть самі розібратись у своєму виборі? Невже вибір голови Києва має відбуватись у кулуарах влади та залежати від домовленостей між партійними лідерами? Чи треба лякати киян тим, що побороти ЧЕРНОВЕЦЬКОГО можна, лише покірно проголосувавши за політика, якого обрали не вони самі, а на якого їм хтось вказав?”, - запитує народний депутат.

М.КАТЕРИНЧУК наголосив, що дуже важливо не гаяти час у політичних інтригах, а прийняти закон, який буде регламентувати процедуру виборів мера у два тури. Він нагадав, що на розгляд Верховної Ради такий законопроект вже поданий депутатами від БЮТ. Однак, наголосив народний депутат, цей законопроект є недосконалим і потребує суттєвих змін. М.КАТЕРИНЧУК вважає, що необхідно створити умови, за яких кияни побачать у першому турі виборів не лобістів певних політичних чи бізнесових структур, не чиновників минулих часів, а великий вибір нових облич – сучасних управлінців європейського зразка, здатних керувати таким непростим господарським і соціальним механізмом, як столиця України. Народний депутат висловив переконання, що чим більше буде саме таких претендентів, то кращим може стати процес вибору киянами свого мера. “Саме можливість обирати серед великої кількості достойних кандидатів і вибори у два тури – найкращий спосіб не допустити повторного обрання ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і таких, як він”, - зазначається в листі.

М.КАТЕРИНЧУК пропонує негайно створити групу експертів, що доопрацює законопроект двоступеневих виборів міського голови та подасть його на розгляд до Верховної Ради для термінового прийняття. Народний депутат наголосив, що він готовий особисто взяти на себе відповідальність за керівництво цією групою. Крім того, він висловив готовність “висунути свою кандидатуру на вибори міського голови Києва від Європейської партії України”. “Я готовий показати киянам реальну програму розвитку Києва та представити свою команду, яка спроможна її реалізувати”, - наголосив М.КАТЕРИНЧУК.

Народний депутат запропонував усім політичним силам, а також незалежним кандидатам, які вважають, що здатні вирішити проблеми Києва, також висунути свої кандидатури на вибори Київського міського голови.

“Я закликаю усіх киян, народних депутатів України, голів парламентських фракцій і лідерів політичних партій, голову Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА, прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО, Президента України Віктора ЮЩЕНКА підтримати мою ініціативу та зробити все необхідне, щоб забезпечити киянам прозорі, демократичні вибори та можливість зробити найкращій вибір”, - наголосив М.КАТЕРИНЧУК.