Російський телеканал "воскресив" Путіна передчасно

Ведуча новин сказала не тільки про те, що Путін "зустрівся" з Атамбаєвим з посиланням на прес-службу Кремля, але і про те, що в порядку денному "було" питання російсько-киргизького співробітництва в ряді областей.

Як повідомив Російській службі Бі-бі-сі представник телеканалу, сталася помилка.

За даними служби моніторингу Бі-бі-сі, в такому вигляді новина виходила в ефір як мінімум два рази - у випусках від 13:00 і 14:00 за московським часом.

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Нагадаємо, Путін вже майже тиждень не з'являється на публіці. Останній раз перед журналістами президент Росії з'явився ще 5 березня. Раніше ряд блогерів і ЗМІ висловили припущення, що Путін помер.

Його прес-секретар Дмитро Пєсков запевнив, що Путін здоровий, а в змінах у його графіку немає нічого екстраординарного.

Пізніше з'явилася ще одна версія таємничого зникнення Путіна - у президента РФ народилася дитина.