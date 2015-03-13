Дитина Путіна від Кабаєвої здивувала Пєскова

Так прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков відреагував на прохання видання Forbes прокоментувати подібні припущення, повідомляє ТАСС.

"Інформація про народження дитини у Володимира Путіна не відповідає дійсності", - заявив він.

"Планую звернутися до людей, у яких є гроші, з проханням організувати конкурс на кращу журналістську "журавлину", - додав Пєсков.

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Нагадаємо, Путін вже майже тиждень не з'являється на публіці. Останній раз перед журналістами президент Росії з'явився ще 5 березня. Раніше ряд блогерів і ЗМІ висловили припущення, що Путін помер.

Його прес-секретар Дмитро Пєсков запевнив, що Путін здоровий, а в змінах у його графіку немає нічого екстраординарного.

Пізніше з'явилася ще одна версія таємничого зникнення Путіна - у президента РФ народилася дитина.