Турчинову невідомо, де Путін, але він сподівається "на те, що і весь цивілізований світ"
Секретар РНБО підкреслив, що "сподівається" разом зі світом.
Секретарю Ради національної безпеки та оборони України Олександру Турчинову невідомо, де наразі перебуває президент Росії Володимир Путін, але він сподівається «на те, що і весь цивілізований світ».
Про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання, чи не відомо йому, що сталося з російським лідером.
«Друзі, я ж не з Москви приїхав, а - з Києва. Ми сподіваємось на те, що і весь цивілізований світ. Ми сподіваємось разом зі світом», - зазначив Турчинов.
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Як повідомляв УНІАН, вже більше тижня, починаючи з 6 березня, Путін не з’являвся на публіці. В зв’язку з цим у ЗМІ поширюються різноманітні чутки, зокрема, про його важку хворобу або «палацовий переворот».