Турчинову невідомо, де Путін, але він сподівається "на те, що і весь цивілізований світ"

Секретарю Ради національної безпеки та оборони України Олександру Турчинову невідомо, де наразі перебуває президент Росії Володимир Путін, але він сподівається «на те, що і весь цивілізований світ».

Про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання, чи не відомо йому, що сталося з російським лідером.

«Друзі, я ж не з Москви приїхав, а - з Києва. Ми сподіваємось на те, що і весь цивілізований світ. Ми сподіваємось разом зі світом», - зазначив Турчинов.

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Як повідомляв УНІАН, вже більше тижня, починаючи з 6 березня, Путін не з’являвся на публіці. В зв’язку з цим у ЗМІ поширюються різноманітні чутки, зокрема, про його важку хворобу або «палацовий переворот».