Перспектива повернення Росії в ПАРЄ: чи пробачать європейці російську агресію щодо України

Глави МЗС країн-членів Ради Європи ухвалили рішення, яке може призвести до зняття санкцій з Росії, яка зараз позбавлена права голосу в ПАРЄ, а її представники виключені з усіх керівних органів Асамблеї. Зокрема очільники МЗС країн-членів Ради Європи виступили за те, що всі країни-члени РЄ повинні мати змогу брати участь у Комітеті міністрів та ПАРЄ, а також платити внески в бюджет організації.

Передусім слід зазначити, що йдеться не про зняття санкцій з Росії, а про зміну порядку введення санкцій. Звичайно, це викликає занепокоєння. І це є першим кроком для можливості пом’якшення санкційного режиму проти Російської Федерації.

Скасування санкцій або їх повне зняття з Росії є просто неможливим, у тому числі з точки зору інтересів самого Європейського Союзу. Тому що, хай там як, але наявні санкції стримують російську експансію

Скасування санкцій або їх повне зняття з Росії є просто неможливим, у тому числі з точки зору інтересів самого Європейського Союзу. Тому що, хай там як, але наявні санкції стримують російську експансію. Адже якщо Росії пробачать анексію Криму і порушення міжнародного права, це зламає систему європейської безпеки. Це в Євросоюзі чудово розуміють. Тому ніхто не піде на повне зняття санкцій з Росії.

Проте часткове пом’якшення справді можливе. І це є великою небезпекою, тому що може стосуватися і персональних санкцій щодо конкретних політиків та осіб у російському керівництві, і секторальних санкцій, в тому числі енергетичних, на чому наполягають Німеччина та Італія. Вони це бачать як власний інтерес, тому що Німеччина пов’язана з «Північним потоком», а Італія – з багатьма економічними проектами, які здійснювалися за допомогою російського бізнесу і російських грошей.

Крім того, у цьому зацікавлені потужні французькі та загальноєвропейські компанії, які також мають інтерес до російського енергетичного сектору і беруть у ньому участь.

Всі вони хотіли б принаймні мати можливість торгувати з Росією та позбутися значних збитків, яких санкції завдали європейським бюджетам.

У більшості європейських політиків (особливо – східноєвропейських) є розуміння того, що зняття санкцій фактично стане здачею позицій Європейським Союзом перед російською загрозою. І це створить умови для подальшого експансіонізму Російської Федерації.

Загалом, повернення Росії в ПАРЄ можливе, але повноцінне зняття санкції з неї – ні

Отже, це неоднозначне питання, і воно не буде вирішено в найближчій перспективі.

Загалом, повернення Росії в ПАРЄ можливе, але повноцінне зняття санкції з неї – ні. Перегляд санкцій, скоріше, буде відбуватися поступово. Значною мірою це залежатиме від того, наскільки Україна зуміє знаходити аргументи для своїх західних колег, щоб ці санкційні механізми працювали і надалі щодо Росії.

Втім, якщо російська делегація повернеться в ПАРЄ, то, на мій погляд, Україні варто розглянути питання про можливість виходу з ПАРЄ. Оскільки ця організація після того, як до неї повернуть Росію, втратить будь-який сенс як система запобіганню криз і міжнародних конфліктів.

Віталій Кулик, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства