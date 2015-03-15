Байден і Порошенко обговорили ситуацію на Донбасі та допомогу Україні у сфері безпеки

Як повідомляє прес-служба Білого Дому, вчора відбулася телефонна розмова між Порошенком та Байденом.

Сторони обговорили ситуацію на сході України, надання додаткової нелетальной допомоги Україні у сфері безпеки та введення нових санкцій проти підтримуваних Росією терористів.

Байден висловив стурбованість постійним порушенням режиму припинення вогню бойовиками, яких підтримує Росія, поблизу Донецька і Маріуполя, а також про відмову бойовиків надати необмежений доступ спостерігачам ОБСЄ на окуповану ними територію для спостереження за ситуацією.

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Водночас прес-служба Порошенка повідомляє, що під час телефонної розмови Порошенка та Байдена йшлося також про запровадження подальших можливих санкцій щодо Росії.

«Віце-президент поінформував главу держави про рішення США щодо введення додаткових санкцій щодо фізичних і юридичних осіб, що порушують суверенітет України», - зазначає прес-служба.

«Сторони обговорили введення можливих подальших санкцій щодо Росії», - сказано в повідомленні.

Як зазначається, Порошенко і Байден обговорили питання збільшення та посилення Моніторингової місії ОБСЄ та активізації процесу залучення миротворчої місії для врегулювання ситуації на Донбасі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко і Байден провели телефонні переговори про Донбас, Савченко і вбивство Нємцова.