Китай поважає територіальну цілісність України – прем'єр КНР

Про це заявив прем'єр-міністр Китайської Народної Республіки Лі Кецян на прес-конференції за підсумками щорічного засідання парламенту Китаю, передає Reuters.

Водночас він вважає, що питання Криму має вирішуватися шляхом діалогу і переговорів.

"Що стосується проблеми Криму, причини її виникнення складні. Ми сподіваємося, що вона може бути розв’язана політично за допомогою діалогу. І ми також сподіваємося, що сусіди зможуть мирно співіснувати", - сказав китайський прем'єр, відповідаючи на питання про позицію Китаю щодо того, кому належить Крим.

Читайте такожУкраїна і Китай торгуватимуть за гривні та юаніЗа словами Лі Кецяна, вся ситуація, що склалася в Україні, важко вплинула на міжнародну геополітику і процеси відновлення світової економіки.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2014 року російські військові окупували Крим. 16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% його учасників проголосували за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі президент РФ Володимир Путін і представники нелегітимної влади Криму підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийом до Росії Республіки Крим і утворення у складі РФ нових суб'єктів.

Практично всі країни світу не визнали територіального розділення України, засудивши дії Кремля.