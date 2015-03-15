Китай поважає територіальну цілісність України – прем'єр КНР
Китай поважає територіальну цілісність і суверенітет України.
Про це заявив прем'єр-міністр Китайської Народної Республіки Лі Кецян на прес-конференції за підсумками щорічного засідання парламенту Китаю, передає Reuters.
Водночас він вважає, що питання Криму має вирішуватися шляхом діалогу і переговорів.
"Що стосується проблеми Криму, причини її виникнення складні. Ми сподіваємося, що вона може бути розв’язана політично за допомогою діалогу. І ми також сподіваємося, що сусіди зможуть мирно співіснувати", - сказав китайський прем'єр, відповідаючи на питання про позицію Китаю щодо того, кому належить Крим.
Читайте такожУкраїна і Китай торгуватимуть за гривні та юаніЗа словами Лі Кецяна, вся ситуація, що склалася в Україні, важко вплинула на міжнародну геополітику і процеси відновлення світової економіки.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2014 року російські військові окупували Крим. 16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% його учасників проголосували за приєднання Криму до РФ.
18 березня в Кремлі президент РФ Володимир Путін і представники нелегітимної влади Криму підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийом до Росії Республіки Крим і утворення у складі РФ нових суб'єктів.
Практично всі країни світу не визнали територіального розділення України, засудивши дії Кремля.