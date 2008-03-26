БЮТ попросив у Луценка відстрочку

Зустріч демократичних сил для визначення єдиної кандидатури на посаду мера Києва перенесено на прохання БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

«Зустріч переноситься тому, що БЮТ попросив тайм-аут на внутрішні дискусії з цього приводу», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Крім того, відповідаючи на запитання стосовно своєї пропозиції створити нову політичну силу, він відзначив, що на даний момент не обговорював це питання з представниками інших політичних сил.

«Мова йде про внутрішню трансформацію «Народної самооборони». Як тільки ми пройдемо цей етап, ми продовжимо співпрацю з усіма демократичними силами, які складають сьогодні НУ-НС, і не тільки», - сказав він.

Ю.ЛУЦЕНКО висловив переконання, що нова політична сила має стати «третьою силою, залишаючись стратегічним союзником БЮТ».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО запросив демократичні сили зустрітися 26 березня о 15.00 у приміщенні Києво-Могилянської академії і визначити стратегію проведення виборів у Києві

Разом з тим народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ заявляв, що його політична сила визначить кандидата на посаду мера Києва 31 березня.

Сьогодні офіційно стартували виборчі перегони до Київської міської ради та на посаду столичного міського голови.