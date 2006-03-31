Полохало спрогнозує можливі післявиборчі сценарії. Прес-конференція в УНІАН

О 14.00 в інформаційному агентстві УНІАН (м.Київ, вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція наукового керівника Центру соціологічних та політологічних досліджень „Соціовимір” Володимира ПОЛОХАЛА на тему “Очікування громадян України щодо формування парламентської коаліції. Розрахунки політиків і можливі політичні сценарії”.

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